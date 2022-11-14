Турецкие сериалы на русском языке смотреть онлайн бесплатно

Лучшие Турецкие сериалы с русской озвучкой смотреть онлайн бесплатно



В последнее время все чаще на телевидении демонстрируются турецкие сериалы на русском языке. Они полны музыки и любви, да и живописная природа чарует даже самых капризных зрителей. В этом волшебная особенность турецких сериалов - чувственность, темперамент, увлекательный сюжет, в который окунаешься с головой, чарующие красотки и отважные мужчины, всегда готовые противостоять злодеям. Также турецкое кино улучшает настроение, позволяя после просмотра чувствовать себя заново родившимися. По этим причинам весь мир так увлечен лучшими турецкими сериалами, отснятыми турками.

Эти сказочные кино наполнены вековой мудростью, а их персонажи справляются с трудностями не с помощью боевых искусств, а способностью своевременно проявить коварство, хитрость и терпеливость. Все картины являются многосерийными и словно зеркало отражают реальность, позволяя добрать из себя зрителю то общение, которого ему не достаёт на работе и улице. Просмотр турецких телесериалов - отличное решение для людей, загруженных рабочими обязательствами. Что может быть лучше, чем расслабиться вечером перед телевизором после непростого трудового дня под лучшие турецкие сериалы и посмотреть все серии? Хотя и простые домохозяйки с большим удовольствием проводят время за турецкими сериалами. Богатая жизнь героев картин цепляет всех. Особняки, перелеты бизнес-классом, дорогие автомобили и брендовые вещи... Все это не оставляет равнодушным ни одного зрителя.

Да и бесконечные приключения с преследованиями и драками заставляют уставиться в экран не меньше, чем истории о красивой жизни. Ведь всегда приятно наблюдать, как Добро снова одержало победу над Злом, хоть и по режиссёрской задумке. Многовековые семейные ценности практически во всех пробуждают сентиментальность. Американское и европейское мировоззрение, как правило, этим не обеспокоено и разводы случаются гораздо чаще, нежели в восточных государствах. Это ли не прекрасно, когда люди долгие годы состоят в браке, основанном на взаимном уважении супругов?

Сериалы из прекрасной Турции очень разнообразны по жанрам, русским озвучкам. Какая из тематик для Вас ближе? Любите смотреть напряжённые турецкие криминальные драмы, переноситься в прошлое или с улыбкой следить за развитием любовных отношений парней и девушек? На нашем сайте имеются турецкие сериалы на любой вкус и с различной онлайн русской озвучкой. Выбирайте, что, что Вам придётся по душе и с удовольствием проводите время за просмотром!


Турецкие сериалы на русском языке смотреть онлайн бесплатно

Актриса

Актриса ▶️
Оригинал: Aktris
📅Дата выхода: 2023
📺Канал: Disney Plus
Производство: Турция
Описание: В центре сюжета сериала «Актриса» находится очаровательная молодая девушка с красивым именем Ясемин. Как можно догадаться по названию, она – актриса. Она невероятно талантливая и
5 голосов
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Нулевой день

Нулевой день ▶️
Оригинал: Sifirinci Gun
📅Дата выхода: 2022
📺Канал: TV8
📑Перевод: SesDizi - 1-2 серии
Производство: Турция
Описание: В центре повествования киноленты «Нулевой день» находятся двое полицейских, жизнь которых однажды круто перевернулась. Герой много работал и был настоящим профессионалом своего дела. Он был
8 голосов
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Принцесса без короны

Принцесса без короны ▶️
Оригинал: Taçsız Prenses
📅Дата выхода: 2023
📺Канал: FOX
📑Перевод: SesDizi - Завершён СЕЗОН!
Производство: Турция
Описание: Главными героинями многосерийного фильма «Принцесса без короны» являются мать и дочь. С малых лет Ширин рассказывала своей дочке разные сказочные истории. Масал верила в реальность этих
20 голосов
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Красный флаг

Красный флаг ▶️
Оригинал: Al Sancak
📅Дата выхода: 2023
📺Канал: TRT1
📑Перевод: AlisaDirilis - 16 серия [Субтитры]
Производство: Турция
Описание: Главным героем сериала «Красный флаг» является молодой парень Хакан. Своим смыслом жизни он считает защиту Родины. Он служил в спецназе и неоднократно участвовал в боевых операциях. За
15 голосов
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Жар-птицы

Жар-птицы ▶️
Оригинал: Ateş Kuşları
📅Дата выхода: 2023
📺Канал: ATV
📑Перевод: SesDizi - 17 серия [Субтитры]
Производство: Турция
Описание: Главными героями многосерийного фильма "Жар-птицы" являются беспризорники. Их жизнь не назовешь счастливой. Они с раннего возраста сталкиваются с разными трудностями, вынуждены зарабатывать
29 голосов
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Шахмаран

Шахмаран ▶️
Оригинал: Sahmeran
📅Дата выхода: 2023
📺Канал: Netflix
📑Перевод: Ultradox - Завершён!
Производство: Турция
Описание: Вряд ли на Востоке можно встретить человека, который не знал бы легенду о змеином царстве, рассказывающую о подлости и великодушии. Сериал «Шахмаран» - её экранизация. Королевство Меран не
10 голосов
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Эго - Мужчинам Нельзя Доверять

Эго - Мужчинам Нельзя Доверять ▶️
Оригинал: Ego
📅Дата выхода: 2023
📺Канал: FOX
Производство: Турция
Описание: Эгоистические мужчины думают лишь о себе. Им плевать на чувства представительниц слабого пола. А тем временем, для последних сильнейшим ударом становится измена, которая сильно сказывается
32 голоса
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Меня зовут Фарах

Меня зовут Фарах ▶️
Оригинал: Adım Farah
📅Дата выхода: 2023
📺Канал: FOX
Производство: Турция
Описание: Главной героиней многосерийного фильма «Меня зовут Фарах» является мать - одиночка. Так вышло, что она в одиночестве растит маленького сынишку. Однажды в ее жизни начинается череда неудач.
31 голос
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Девушка из зелёной долины

Девушка из зелёной долины ▶️
Оригинал: Yeşil Vadinin Kızı
📅Дата выхода: 2023
📺Канал: FOX
📑Перевод: Alisa - 1-92 серии
Производство: Турция
Описание: Всю свою жизнь главные герои многосерийного фильма «Девушка из зеленой долины» Махинур и Метин провели на ферме, которую унаследовали от родителей. Они не создали своих семей и решили жить
12 голосов
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Альп - Арслан: Великие Сельджуки

Альп - Арслан: Великие Сельджуки ▶️
Оригинал: Alparslan Büyük Selçuklu
📅Дата выхода: 2021
📺Канал: TRT 1
📑Перевод: SesDizi
Производство: Турция
Описание: Повествование начинается с рассказа о великом султане Альпарслане. У него было много сыновей и он не мог определится кто же займёт его место. Однажды он решает озвучит наследника престола,
27 голосов
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